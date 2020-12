En la confluencia del periférico con la avenida Inglaterra, en Zapopan, se registró la tarde de este lunes un nuevo accidente que involucra a un vehículo pesado que le quiso ganar el paso al tren.

En esta ocasión un tráiler que transportaba un contenedor marítimo vacío fue arrastrado varios metros por el tren, al punto que el pesado contenedor cayó sobre un vehículo que por ahí transitaba y otro más que estaba estacionado, informó el sub comandante Reynaga de bomberos Zapopan.

“Al arribo no hay lesionados. El chofer del tráiler está sin novedad. De igual forma un Ford Fiesta que también estuvo involucrado. Venía un masculino que también resultó sin lesiones y una Windstar que también estaba estacionada a un lado de las vías, también resultó dañada.”

No hubo lesionados, pero sí cuantiosos daños materiales, además del intenso tráfico provocado primero por el percance y después por las maniobras para levantar el contenedor. (Por José Luis Escamilla)