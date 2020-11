Para la bancada de Morena en el Congreso del Estado, el informe del gobernador Enrique Alfaro careció de autocrítica y lamentaron que estos dos años hayan sido utilizados para lo que calificaron como actos anticipados de campaña. La legisladora Erika Pérez Moreno, coordinadora de esta fuerza política en el Legislativo, señaló los pendientes de esta administración:

“Pues lo mismo no que es seguridad, que vemos que no quiere reconocer que su estrategia ha fallado. La gente que tiene en los puestos de alto mando siguen fallando en el tema de seguridad; en el tema de salud que no se adhiere al INSABI”.

La funcionaria expresó los legisladores de Morena tienen disposición de apoyar a la administración, pero acusaron que incluso han recibido malos tratos de la bancada emecista y su coordinación que complican el diálogo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)