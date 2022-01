Después de más de 20 años, la serie “Doctor Cándido Pérez” fue retomada para hacer una nueva versión, que fue protagonizada por Arath de la Torre e Irán Castillo, sin embargo, la actriz Nuria Bages, quien participó en su versión original de los años 80 en el papel de Silvina, mencionó que nunca tuvo la oportunidad de ver el remake.

“Bueno, me dio muchísimo gusto que se les ocurriera volverla a hacer, pero no, nunca pude verla, porque estábamos grabando nosotros y luego creo que era muy tarde en la noche, vi algunos cortitos nada más, pero me dio muchísimo gusto, a parte, yo estaba trabajando con Irán en la novela también, que es un encanto también y es un encanto de mujer, y que hacía mi personaje y yo dije, ay que honor, tan bonita”.

Actualmente Nuria Bages participa en el melodrama S.O.S me estoy enamorando, que llega a su final este fin de semana. (Por Katia Plascencia Muciño)