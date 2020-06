Que siempre no. Comerciantes de las calles Galeana, Ocampo, Pedro Loza, Pedro Moreno y Morelos pasaron de la alegría a la decepción, pues aunque contaban con sus distintivos y cartas compromiso con las cuales podrían reiniciar operaciones este lunes, inspectores del ayuntamiento tapatío les dijeron que debían volver a cerrar sus negocios porque estaban en zonas consideradas focos rojos por la propagación del Covid-19. Habla Ricardo Barbosa, uno de los afectados:

“Al querer abrir nuestro negocio nos damos cuenta que ayuntamiento nos estaba negando abrir nuestra propiedad. ¿Que argumento les dan para no abrir? Nos dicen que estamos en un foco rojo en el andador de Ocampo hasta la Calzada, que todos esos negocios van a permanecer cerrados hasta nuevo aviso”.

A los comerciantes, varios al borde de la quiebra, les dijeron que con suerte en 15 días podrían tener noticias para la reapertura. Algunos de estos comerciantes gastaron desde ocho mil hasta 40 mil pesos para adecuar sus espacios y comprar insumos,dinero con el que no contaban y ahora es inversión perdida. (Por Héctor Escamilla Ramírez)