Pese a la socialización y que hay agentes tratando de facilitar el flujo de automóviles, las obras del Peribús en Periférico Norte, entre Artesanos y José Alfredo Jiménez, no están exentas de complicaciones.

Se están interviniendo dos de los cuatro carriles por sentido y en horas pico se generan cuellos de botella, tanto de los vehículos que transitan en dirección a Tonalá, como los que se dirigen hacia la Calzada Independencia. Vecinos de la zona comentan:

“Pesado, diario ya está pesado aquí, aunque no esté escarbado, diario está pesado”.

“Sí hay operativos, sí hay lonas, de hecho pues va más rápido porque van por los dos lados, lo bueno es que dejaron aquellos dos carriles”.

Comerciantes del área pidieron a la autoridad termine los trabajos lo antes posible, pues hay locatarios que afirman quebrarán porque los vehículos de sus clientes no pueden acceder a ellos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)