Se realizan de acuerdo a lo programado las obras de Mi Macro Periférico en el anillo vial del Área Metropolitana y los trabajos no se han detenido ni disminuido en esta temporada navideña, señala el titular de la SIOP, David Zamora Bueno.

Aclara que solo deberán estar abiertos tres frentes de trabajo y se avanzará con otros hasta que queden terminados, para evitar caos vial:

“En caso de Periférico Poniente como recordarás este domingo hizo una semana que hicimos el contraflujo, y estos tramos van a terminarse en el mes de febrero, como ha estado programado. Es importante reiterar que mientras no se concluyan estos trabajos en esta zona no se aperturará ningún otro tramo”.

Agrega que se han invertido 300 millones de pesos de los mil 200 etiquetados para las obras de Mi Macro Periférico. Todo el proyecto tendrá un valor de nueve mil millones de pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)