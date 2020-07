Para Don Silvestre, propietario de una refaccionaria en la avenida Ávila Camacho y Américas en pleno corazón del Centro de Zapopan, las obras del Tren Ligero le causaron más estragos a su negocios que el mismísimo confinamiento por Coronavirus.

“Nada de lo que dijeron se ha cumplido, ni en tiempo ni en forma. Entonces, la afectación que hemos tenido hasta ahorita ha sido estratosférica. Nada ni la pandemia ha sido tan fuerte para nosotros hasta ahorita como esto y para cuándo, no sabemos todavía”.

Don Silvestre tuvo que cerrar por cuatro meses su negocio, pero no por el Coronavirus sino por las obras del Tren Ligero de Ávila Camacho, y todavía tuvo que pelearse con el Ayuntamiento de Zapopan para que no le colocaran bolardos en el estacionamiento de sus clientes. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)