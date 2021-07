Los protocolos de bioseguridad que se implementaron en bares, restaurantes, espacios comerciales o el cine para que la gente pueda volver, no existen en las escuelas públicas, en gran medida porque es un gasto que no se tenía contemplado, consideró la ex titular de la Secretaría de Educación del estado de Puebla, Patria Vázquez, al participar en el foro Volver a las aulas ¿Cuándo? ¿Cómo?, organizado por la diputada local Mara Robles.

Agregó que es importante que en el retorno a clases se debe contemplar generar perspectivas en educación en emergencias que permitan seguir operando de manera integral, además de subir al mismo barco, con los mismos objetivos a todas las instancias de todos los niveles de gobierno involucrados en el regreso a clases.

En este foro, que se realizó de manera virtual, participaron además Alma Maldonado, fundadora de la Red Educación y Derechos; Eduardo Andrade, columnista del periódico Reforma y David Calderón, Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero. (Aníbal Vivar Galván)