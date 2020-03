Debido a la contingencia por el Covid-19, las oficinas del Sistema de Administración Tributaria en Guadalajara trabajan al mínimo de su capacidad y sólo se atenderán por medio de citas los trámites esenciales como aquellos relacionados a las firma electrónica o renovación de certificados.

Personal de la Institución confirmó que los trabajadores mayores de 60 años y en condición de riesgo no acuden a laborar. También se cerró el salón de cómputo a donde mucha gente, sobre todo adultos mayores, acudían a presentar su declaración, esto para evitar aglomeraciones, pues era una de las zonas de mayor afluencia en el edificio.

Se informó que se estarán liberando de forma dosificada las citas para la atención de los contribuyentes y no tener que realizar cancelaciones de darse un cambio en las medidas preventivas.

En el ingreso hay un filtro sanitario y no se permite el paso a quien tenga algún signo de malestar. La gente debe esperar afuera a su hora de cita y sólo puede ingresar el titular del trámite. (Por Héctor Escamilla Ramírez)