Aunque no ha recibido ninguna denuncia en contra del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el Gobierno de la República protegerá a quienes, como el periodista Ricardo Ravelo, se sientan amenazados por la autoridad, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hemos recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el gabinete de seguridad, sí lo vi en las redes, sí es una noticia, y lo voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea culpable el gobernador. Nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista, sin juzgar por anticipado. No se pueden hacer juicios sumarios. Hay un proceso legal que debe de seguirse, tiene que haber denuncias”.

Es obligación de los gobernantes, dijo, garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libertad de expresión y de prensa. (Por Arturo García Caudillo)