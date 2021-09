Ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyo a las familias que viven en las faldas del Cerro del Chiquihuite y les garantiza reubicarlas en zonas seguras.

“Hacer el llamado a quienes por necesidad están ocupando las orillas del Cerro del Chiquihuite, que tienen mucho riesgo. Hoy en la mañana hicimos una revisión porque hemos dado la instrucción de que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos y hay casas que ya no pueden estar ahí, que es muy peligroso. Entonces, ¿qué les ofrecemos? Sus casas, en otras partes, donde no corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad”.

Se van a conseguir los terrenos y se construirán las casas que sean necesarias. No van a salir perjudicados, afirmó, pero deben pensar que lo primero es preservar la vida. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)