La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco es, al mismo tiempo que muy tramposa y mezquina, sumamente engañosa, cuando se refiere a las atribuciones del Comité de Participación Social: “El Comité de Participación Social tiene como objetivo coadyuvar (…) al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción” (artículo 14).

El espíritu de la ley o los términos en los cuales se le vendió a la sociedad (promulgada el martes 18 de julio de 2017), fue en el sentido de que Comité de Participación Social (CPS) sería una genuina representación de ciudadanos independientes, libres y apartidistas, que enlazarían a la sociedad con las autoridades responsables de combatir la corrupción y al mismo tiempo actuaría como una especie de conciencia crítica y puntillosa que reclamaría el estricto cumplimiento de las normas.

Sin embargo, en ese clima de simulación que caracteriza las decisiones de los políticos en el ámbito público, se le concedió al CPS una gracias de muy pocos alcances y cuestionable trascendencia: “El Comité de Participación Social podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate” (artículo 23).

Este martes 9 de marzo del 2021, a las 15:36 horas, a través de un mensaje en el Twitter oficial del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Jalisco se difundió un mensaje, del cual me fue enviada copia, en el que advierte: “En nuestras sesiones públicas siempre hay un punto en el Orden del día relacionado con el seguimiento de casos paradigmáticos de posibles hechos de corrupción. Y precisamente uno de esos casos tiene que ver con el que usted menciona en su artículo”.

En mi comentario de ayer, en la columna Puntos y Contrapuntos, publicada en la plataforma digital de Notisistema, advertí sobre casos de presuntas irregularidades y presumibles corruptelas, que involucrarían al alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora, y critiqué que el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco no ve, no escucha y no comenta esos asuntos que deberían estar en el ámbito de su competencia y preocupación.

Agrega otro tuit del CPS, ayer, a las 15:37 horas: “En nuestra sesión pública del 26 de enero de 2021 se acordó solicitar información al OIC (Órgano Interno de Control) del Municipio de Tlajomulco. Le compartimos el oficio de petición y la respuesta respectiva”.

Se refiere a la acción derivada de una petición que formuló el Consejero Ciudadano, integrante de ese CPS, Jesús Ibarra Cárdenas, para que esa instancia solicitara información sobre casos publicados por Mural el jueves 17 de diciembre del 2020 y el lunes 25 de enero del 2021, que involucrarían al alcalde Tlajomulco en presumibles irregularidades, corruptelas, tráfico de influencias o conflicto de intereses.

El 15 de febrero del 2021, en oficio firmado por la actual presidenta del CPS, Annel Alejandra Vázquez Anderson, se le pide al contralor municipal de Tlajomulco de Zúñiga, José Luis Ochoa González, que informe sobre “la situación que guardan los contratos adjudicados en 2018 y 2019 a la firma Barnsten México” que podrían estar en una “situación de conflicto de interés entre la administración y socia de la firma Barnsten de México y el presidente municipal Salvador Zamora Zamora”. Mural presume que existe una relación sentimental entre ambos.

El 22 de febrero, el contralor de Tlajomulco responde: “Informo a usted que ante este Órgano de Control no ha sido presentada denuncia alguna respecto de los hechos señalados para su investigación, ni se han encontrado elementos para dar inicio a la misma por parte de esta Contraloría Municipal (…) Además, de la búsqueda realizada y de la información que se encuentra en los archivos de este Gobierno Municipal, misma que se encuentra debidamente publicada en los portales de transparencia del municipio y se encuentran a su total disposición, no se advierte que exista manifestación de conflicto de interés entre las personas físicas y morales señaladas en su comunicado”.

En la sesión del 25 de febrero del 2021 se leyeron estos oficios y después no se habló más del tema.

Pese a que Annel Alejandra Vázquez Anderson preside el CPS y al mismo tiempo el Comité Coordinador, no hubo algún exhorto para que otras instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco investigaran -aunque sólo fuera para aparentar- los hechos difundidos, de presumibles irregularidades y probables corruptelas en Tlajomulco de Zúñiga.

Nada sobre investigar este caso se le pidió al auditor superior del estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez; tampoco al fiscal especializada en combate a la corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, ni a la contralora estatal Teresa Brito Serrano.

El asunto podría equiparse al hecho de que simplemente -en forma hipotética- se le hubiese preguntado al contralor de Tlajomulco: “Oiga señor contralor, considera usted que su jefe es corrupto”.

Y como si él hubiera respondido: “¡Ay, cómo cree usted, aquí con nosotros nadie lo ha denunciado porque él es honrado, limpio y transparente!”. Y sanseacabó, porque en este pueblo no hay ladrones, ni corruptos, ni transas, ni mentirosos. Pero tampoco hay un Sistema Estatal Anticorrupción que funcione. (Por Pedro Mellado Rodríguez)