La estrategia de educación remota que se implementó ante la contingencia sanitaria por Coronavirus dejó fuera a niños con discapacidad, indígenas y con problemas de aprendizaje, alerta Paulina Hernández, de la organización Mexicanos Primero, capítulo Jalisco.

Aunque reconocen en trabajo de la Secretaría de Educación local para distribuir las guías de estudio, Paulina Hernández llamó a habilitar una conserjería telefónica para los padres de familia, pues no son docentes y la elaboración de actividades en casa se ha complicado.

“Cada escuela con su comunidad escolar se han estado relacionando de manera distinta. En Talpa de Allende tenemos docentes visitando casa por casa, repartiendo guías y explicando pero no hay una acción generalizada”.

Llamó a los padres a no estresarse por seguir las guías y priorizar aprendizajes relaciones con el audio-cuidado y emocionales. (Por Mireya Blanco / Foto: Mexicanos Primero)