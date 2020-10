Alguien hizo la obra, pero nadie se responsabiliza de ella. Hace más de una semana trabajadores abrieron una zanja sobre la calle Galeana, entre Juárez y López Cotilla, pera realizar unas reparaciones en unas tuberías, no obstante no se preocuparon por tapar el agujero. Aunque se colocaron cintas de seguridad, la zanja de casi dos metros de profundidad es un riesgo para los peatones. Habla una afectada:

“Empezaron el sábado hace ocho días, ya pasó una semana, el sábado pasado nada más pasó la cuadrilla en el camión pero nada más lo vieron de lejos y se fueron”.

Aunque se pidió al ayuntamiento de Guadalajara atendiera esta situación, las autoridades señalaron que la obra no era de ellos; el SIAPA tampoco ha respondido.

Comerciantes se dicen preocupados porque además de ser un riesgo para los transeúntes, hay una fuga que está deslavando la tierra y temen que eventualmente el descuido de dejar abierto pueda derivar en un socavón. (Por Héctor Escamilla Ramírez)