Vicente Fernández Jr asegura que la polémica en la que se vio envuelto su papá, al aparecer en un video posando para una foto con tres fans, mientras toca el seno de una de ellas, no es algo de lo que él deba opinar, porque no está involucrado. Señaló que no ha visto las imágenes y que no le interesa.

“Como ciudadanos y como personas, respondemos de lo que hacemos cada quien, si quieren entrevistar, no soy la persona que deben entrevistar porque, yo no te puedo solucionar y responder por algo que yo no hice. No los he visto ni me interesa verlos, ha habido tantos chismes y tantas cosas desde que mi padre trabajaba en La Calandria musical y que han hablado de él y cuántos presidentes han pasado, cuantos gobernadores y mi padre sigue estando en el lugar que está, en el lugar que lo puso toda la población y todo su público”.

Lo anterior lo declaró esta tarde en conferencia de prensa, para anunciar su candidatura para una legislatura en el Distrito 20 y la de su pareja Mariana González por una diputación local por el Distrito Tres, ambos por el Partido Encuentro Social. (Por Paco Morales)