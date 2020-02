También las organizaciones de la sociedad civil padecen el bloqueo de información por parte de la Fiscalía sobre lo que se han encontrado los peritos en las diferentes fosas clandestinas recientemente localizadas.

Martha Leticia García, del colectivo Entre Cielo y Tierra, indica que si bien las han invitado a los puntos donde se buscan cuerpos enterrados, no saben los resultados de las búsquedas más recientes.

“Claro que no, no hay una información. De hecho entendemos el arduo trabajo de Semefo. Los cuerpos están encontrándose seccionados, los ADN tienen que sacarle a lo mejor a cada pieza. Entonces sí es muy difícil el trabajo para Semefo, pero sí quisiéramos que el Gobernador nos habilitara aquí un área más amplia, en Semefo.”

Este lunes el Gobernador entregó las nuevas instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, así como 17 nuevos vehículos para sus elementos, lo que para las activistas es un logro porque a veces los encargados de buscar a los desaparecidos no tenían ni en qué moverse. (Por José Luis Escamilla)