Para no ser sancionados, los automóviles deberán portar su holograma verde que acredita que se realizó la verificación responsable, indica Javier Sierra Moreno, director general de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE).

#En estos momentos lo único que se está validando es que los vehículos con placas de terminación uno hayan cumplido con el programa de verificación. Si cumplieron validar que su distintivo de verificación esté válido, que no sea de un año anterior y que sea justamente de este año. Obviamente que sea verdadero, que no sea un distintivo apócrifo”.

Los operativos que inician hoy sancionarán solo a los vehículos con terminación de placa uno, que no verificaron en enero y febrero

Estos funcionarán todos los días, con personal de Semadet y Movilidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)