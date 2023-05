Tras la denuncia que hizo el presidente del Senado, Alejandro Armenta, sobre supuestas amenazas por parte de la ministra Norma Piña, la oposición recriminó al morenista por estar lanzando cortinas de humo. Es la voz de la vice coordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán.

“Así es que no vengan aquí a crear cortinas de humo. —Concluya senadora. —Concluyo, concluyo, presidente, diciendo, ya dejen de violentar a la Suprema Corte, ya bájenle, no tienen los votos. —Concluya por favor, senadora. —No van a lastimar a la Corte, no tienen las dos terceras partes, mejor pónganse a trabajar. —Concluya por favor senadora Kenia López”.

Por su parte el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, expresó.

“Todos los días los opositores a este régimen tenemos amenazas y no venimos a llorar con mensajitos de WhatsApp, así que no le podemos permitir al senador Armenta que ponga en predicamento la honorabilidad y el alto sentido de dignidad republicano que ha tenido Norma Piña”. (Por Arturo García Caudillo)