Con la ausencia de los regidores de oposición de PRI y Morena, quienes no llegaron o se fueron en el transcurso del mensaje, este lunes rindió su quinto informe de gobierno la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limon.

Admitió que no han podido mejorar la seguridad, enumeró como apoyo a los uniformados la entrega de uniformes y equipo, y destacó el programa de pulsos de vida para las mujeres que cuentan con una orden de protección.

Limón García calificó como violencia política el vacío que hicieron los regidores.

“Simplemente lo que hicieron hoy es una violencia, o sea, no nos podemos estar acostumbrando a la violencia política aunque aparentemente sea un acto sin sentido es una violencia, no es una protesta, no, es una violencia”

María Elena Limón destacó una inversión por 88 millones de pesos en programas sociales para mujeres, más el reparto de despensas y dinero durante la pandemia. (Por Mireya Blanco)