Ante la cerrazón del partido mayoritario en torno a la discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, las bancadas de PAN, PRI y PRD reiteraron su postura de llevar el análisis de las reservas hasta lo último y no retirar ninguna, como explica el coordinador priísta, Rubén Moreira.

“Tenemos una nueva forma de política aquí en la Cámara, ellos tienen cerrazón, nosotros tenemos resistencia. Si hiciéramos esos acuerdos, pues se hubiera terminado yo creo que el viernes de la semana pasada. Eso no lo vamos a permitir, porque hay muchos fondos, cheque usted los fondos en materia de derechos humanos, a todo México están dañando. Esta es una nueva forma de hacer resistencia y decirles, la mayor parte de los mexicanos votó por nosotros”.

De lo que se trata es de discutir las propuestas, señaló, y los diputados de Morena no están dispuestos a escuchar ni a corregir, por lo cual no retirarán ninguna de las reservas hechas, ni siquiera si son repetidas. Y advirtió que la oposición le pagará con la misma moneda en la discusión de la reforma eléctrica. (Por Arturo García Caudillo)