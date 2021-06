Quienes están en contra de su movimiento no lograron lo que buscaban, pues la coalición de Morena y sus aliados mantuvieron la mayoría simple en la Cámara de Diputados, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Morena, de los 300 distritos del país gana 121; el PT que va en alianza con Morena 32; y el Verde, que va en alianza con Morena, 31. Si sumamos esto, 184, de 300 de mayoría. ¿Qué significa?, que con Morena, el PT y una parte del Verde, se obtiene mayoría del 50 más uno. Yo le llamo mayoría simple, porque no me gusta la palabra absoluta. Si se amplía la alianza, si se incluye, aquí 61 por ciento, y lo único que se requiere es el 51 para tener mayoría simple, para la aprobación del presupuesto, que es lo que más nos importa”.

Sin embargo, aún falta determinar cómo quedarán repartidas las 200 curules de representación proporcional, donde la mayoría de la que habla el Ejecutivo se perdería. (Por Arturo García Caudillo)