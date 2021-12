Ante la confirmación de la variante ómicron de covid-19, diputados de oposición hicieron un llamado a la población a reforzar las medidas sanitarias y al gobierno a apurar la vacunación, como explica el ex secretario de Salud federal, Salomón Chertorivski.

“Seguir reforzando las medidas sanitarias. La más importante el uso del cubrebocas. Es fundamental en todos los espacios cerrados, espacios ventilados. Y por supuesto al gobierno le toca acelerar la vacunación”.

Y es que, agrega, apenas la mitad de la población cuenta con esquema completo de vacunación y debe también vacunarse a los menores a partir de los 5 años. Por su parte, el panista Éctor Jaime, expresó.

“El gobierno mexicano no debe desestimar que esta variante puede contaminar a más de 60 millones de mexicanos que no tienen vacunación. Yo convoco al Consejo de Salubridad General para que se reúna y analicen técnicamente todos los escenarios para nuestro país”. (Por Arturo García Caudillo)