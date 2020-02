A unas horas de que el presidente López Obrador defina el destino del avión presidencial, senadores de oposición lamentaron las ocurrencias del Ejecutivo, y particularmente la posibilidad de que se realice una rifa con cien ganadores. De entrada, dice el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, el avión podría pagarse sin necesidad de rifas o sorteos.

“¿Quieren que se pague solito el avión, úsenlo, vayan a Davos, den certidumbre a los mercados y en lugar de estar regalando aviones presidenciales, úsenlo, y con la entrada de inversión, entrada de nuevas compañías q nuestro país, con eso solito se paga el avión”.

Por su parte el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, explicó.

“Desde el punto de vista jurídico a mí me parece que no era factible hacer con la Lotería Nacional la rifa del avión. Desde el punto de vista de desincorporación se tiene que hacer una reforma a la Ley de Bienes Nacionales, porque de otra manera puede procesarse a través de un sorteo un bien nacional. Los bienes nacionales pueden subastarse, pueden ir a cualquier otro esquema, pero no a un sorteo”. (Por Arturo García Caudillo)