El mexicano Orbelín Pineda ya lleva un mes entrenando con el Celta de Vigo y aún no logra debutar en la Liga de España. Por cuarto juego fue convocado y se quedó en la banca en el empate a cero goles del Celta ante el Cádiz, en partido donde Néstor Araujo fue titular y jugó los 90 minutos.

Por su parte en otro juego de la fecha 24, Real Madrid no pudo ganar otra vez y se conformó con empate sin goles ante el Villarreal. El cuadro Merengue se mantiene de líder ahora con 54 puntos. El francés Benzema no jugó por lesión. (Por Martín Navarro Vásquez)