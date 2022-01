El jugador mexicano Orbelín Pineda, viajó anoche a España para integrarse como nuevo refuerzo del Celta de Vigo, en la Liga de España.

Dijo irse muy emocionado a la espera de poder triunfar y hacer carrera en Europa.

“Esperamos dar más, eso les puedo decir. Puedo dar un poco más y aprender de mis compañeros. Me toca experimentar otra cultura, otro país. Me voy bien. Le dejé una estrella al escudo, creo que salí por la puerta de frente y no tengo ninguna deuda con nadie, ni con ninguno de mis compañeros”.

Llega en calidad de libre, al finalizar contrato con el Cruz Azul. Será además el segundo mexicano en ese club español, pues ya milita el tapatío Néstor Araujo. (Por Martín Navarro Vásquez)