Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ordenó una investigación a fondo y no descartar ninguna hipótesis sobre el origen del atentado en contra del comunicador Ciro Gómez Leyva.

“Y por eso he ordenado una investigación a fondo, para ver todas las hipótesis. Lo está atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México y les tengo confianza y le he pedido a la Jefa de Gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió, no descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento no es un gobierno represor”.

Descartó que la Fiscalía General de la República pudiera atraer el caso, pues confía plenamente en las autoridades capitalinas, por lo que incluso llamó a los ciudadanos que cuenten con información, a cooperar con la Fiscalía de la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)