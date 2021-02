El pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, el ITEI, determinó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses debe modificar la respuesta que dio a una petición de información, toda vez que el solicitante consideró que lo que le entregaron no correspondía a lo que pidió.

De acuerdo con el recurso de revisión 2607/2020, a Ciencias Forenses se le requirió la cantidad de búsquedas realizadas ante el Instituto Nacional Electoral del 2007 hasta el año pasado, para cotejar las huellas dactilares de los cadáveres no identificados.

En la petición también se requiere la información detallando cuántas de estas búsquedas fueron positivas y cuántas no.

Según lo determinando por el ITEI, Ciencias Forenses no entregó los datos como se le solicitaron, por lo que deberá corregir su respuesta para que contenga la información tal y como la pide el ciudadano. (Por Aníbal Vivar Galván)