Los automovilistas no fueron los únicos sorprendidos con el cierre de la glorieta de los Niños Héroes, los organizadores también sorprendieron a la Policía Vial a la que no le quedó de otra que dar la autorización de manera verbal y no por escrito.

De acuerdo con fuentes del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Policía Vial consultadas por Notisistema, fue hasta el pasado fin de semana tres días antes de los cierres, que los organizadores del evento de Go Karts avisaron a la Policía Vial que ya tenía listo con mucha anticipación un operativo para aplicar en La Minerva, que es donde originalmente estaba agendado el evento.

El único permiso por escrito con el que cuentan los organizadores lo entregó el Ayuntamiento de Guadalajara, sin embargo sus agentes de Movilidad han dejado solas a las Policías viales, que son quienes terminan recibiendo los insultos de los automovilistas. (Por José Luis Escamilla)