A pesar de las presiones, mantenerse en el cargo de coordinador, dependerá de sus compañeros senadores del PRI, aseguró el coordinador de la bancada tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Esto ya es a título personal, no quisiera yo mezclar a mi grupo parlamentario y eso lo enfrentaré de la acusación o del señalamiento que se me está haciendo lo haré dentro del PRI, en los órganos del propio partido y por supuesto llegaremos seguramente ante hasta el Trife. Defenderé mis derechos partidistas. Insisto, yo estoy en el mandato de mi grupo parlamentario y siempre estaré a la orden de mi grupo parlamentario, no de intereses personales o fuera del Senado de la República”.

En cuanto a la reunión de este jueves con la dirigencia nacional, aseguró que fue él mismo quien pidió que se llevara a cabo el encuentro, y todo con la finalidad de que haya una interlocución en los trabajos parlamentarios. (Por Arturo García Caudillo)