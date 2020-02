Ex secretarios del gabinete del ex mandatario, Enrique Peña Nieto, se deslindaron del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Afirmaron que muchas de las decisiones de Lozoya eran a título personal, por lo que consideraron que cada uno debe asumir sus responsabilidades.

Miguel Ángel Osorio Chong dijo que nunca tuvo conocimiento de los delitos por los que se le acusa al ex director del Pemex.

Sin embargo, desconoció si Peña Nieto sabía de las decisiones de Lozoya. (Foto: Archivo)