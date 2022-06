De visita en Guadalajara la cantante, Natalia Jiménez, recibió el premio Maguey Diva Icon en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara por 20 años de trayectoria artística y por su apoyo a la comunidad LGBT, un amor que se ha dado de manera natural y no por moda, así aseguró la española.

“Y ha sido de una manera natural, sabes, yo no lo he forzado, no es que estuviera de moda ¿no?. Ahora vemos que de unos años para acá todo el mundo pone el arcoiris en todas partes y todo el mundo apoya a la comunidad, pero eso hace 15 años no era tan natural ¿no? y yo siempre estado ahí”.

Natalia Jiménez reveló que será en este año cuando lance su disco “Antología” en donde recopilará sus grandes éxitos desde la Quinta Estación hasta su etapa como solista. (Por Katia Plascencia Muciño)