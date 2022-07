La aspirante a la presidencia del Instituto de Transparencia, Natalia Mendoza, obtuvo la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que tramitó para frenar la segunda convocatoria para elegir a la titular de este organismo.

La suspensión la otorgó el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo bajo la premisa que dicha convocatoria viola los lineamientos que establece la Ley de Transparencia para elegir a la titular de este órgano y no se garantizan los derechos de la quejosa que en la primera convocatoria fue la única que sí pasó la evaluación.

Habla la diputada Mara Robles de Hagamos.

“El Congreso del Estado no puede elegir hasta que después de la audiencia constitucional que será el 1 de agosto, dilucidemos si efectivamente la segunda convocatoria tiene visos de ilegalidad o no y si efectivamente se salvaguardan los derechos de la única competidora que en cinco ocasiones ha sacado la calificación suficiente para aprobar el examen”.

Los diputados de la fracción de Hagamos afirmaron que estarán al pendiente del resolutivo del juzgado y si mandata la restitución de todo el proceso de elección de la presidenta del ITEI. (Por Héctor Escamilla Ramírez)