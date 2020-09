Una juez federal otorgó suspensión definitiva a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, contra la prisión preventiva que se le impuso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la Estafa Maestra.

No obstante, la determinación de la juez no deriva en que la ex funcionaria vaya a salir del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra presa desde hace más de un año.

Será hasta resolver el juicio de amparo, cuando la juzgadora determine si modifica la medida cautelar a fin de que pueda seguir en libertad su proceso, lo que podría resolverse en noviembre próximo.