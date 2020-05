El ayuntamiento de Guadalajara otorgará descuentos a negocios que hayan sido multados o clausurados durante los operativos de inspección y vigilancia derivados de la contingencia por Covid-19.

Los interesados deberán acercarse a Tesorería para recibir con un apoyo. Habla el alcalde Ismael del Toro que las sanciones no tenían un fin recaudatorio, sino de cumplimiento de reglamentos:

“La agenda prioritaria de la ciudad es que los que no puedan abrir no abren, cuando abren se procede a la clausura pero obviamente pues entendemos que esos negocios pues tienen una necesidad también que tengan un apoyo para poder, en su momento tener una apertura”.

Desde que inició la contingencia a finales de marzo se han inspeccionado 25 mil establecimientos de los cuales 150 obtuvieron una clausura, un tercio de ellos en las Festividades del Día de las Madres. (Por Héctor Escamilla Ramírez)