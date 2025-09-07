El pedalista mexicano Isaac del Toro sigue triunfando en Europa y este domingo ganó el prestigioso Gran Premio Industria & Artigianato, que se corre año con año en la ciudad italiana de Larciano.
Del Toro triunfó tras vencer en un sprint final a sus oponentes, Christian Scaroni y David Piganzoli.
El tiempo del mexicano fue de 4:32.47 para así sumar su victoria 13 de la temporada 2025 y ser el primer latinoamericano en ganar está clásica ciclista. (Por Martín Navarro Vásquez)
¡Otro triunfo! Isaac del Toro gana carrera en Italia
