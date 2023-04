El grupo OV7 regresará a Guadalajara como parte de su gira de festejo por 30 años de trayectoria artística; sin embargo, Mariana Ochoa reveló que una vez que termine el tour, la agrupación realizará una pausa de los escenarios:

“Esta gira termina y vamos a hacer una pausa, de cuánto tiempo no lo sabemos, esta gira fue planeada para el festejo de los 30 años y sí, pues ya todos tenemos familia, agendas, empresas, no significa que OV7 no sea nuestra prioridad, por eso estamos aquí, por eso a pesar de qué se nos atravesó la pandemia volvimos a retomar esta gira, por el cariño que le tenemos al grupo y por lo que hemos construido en 30 años”.

Mariana Ochoa mencionó que no tienen planeado grabar un disco, por lo que en los próximos días lanzarán un nuevo tema que presentarán en los conciertos que realizarán el 12 y 13 de mayo en el Auditorio Telmex de la perla tapatía. (Por Katia Plascencia Muciño)