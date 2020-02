Con su gira DNA World Tour, el grupo Back Street Boys llegó a Guadalajara este miércoles para presentarse en la Arena VFG. Más de 12 mil personas no dejaron de corear, gritar y ovacionar las interpretaciones de Nick, Kevin, Brian, Howie y A.J. Cada integrante se dirigió al público en varias ocasiones e intentaron comunicarse en todo momento en español. El escenario se estructuró en tres niveles con una pasarela cuadrada y con fans en el centro; además con una gran producción de video e iluminación. Los cantantes se mostraron siempre cercanos y desataron la euforia con un repertorio de todos los éxitos de su carrera y uno que otro tema de su nuevo álbum DNA. Los más coreados, Everybody, I wan it that way, As long as you love me y más. La despedida fue con Larger tan life. Paralelo al show se vivió antes y después un importante caos vehicular que paralizó durante horas no solo el acceso a la VFG sino también la carretera a Chapala. (Por Paco Morales)