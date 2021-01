El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, indica que todavía analiza la propuesta de Movimiento Ciudadano para encabezar la lista de plurinominales al Congreso Local

“Bueno, estamos en un proceso de análisis. Yo lo he dicho abiertamente que he recibido la invitación para encabezar la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que yo no milito en el partido político, sin embargo me han dado esta gran referencia de considerarme para encabezar la misma. La lista local plurinominal al Congreso del Estado. Yo ya no puede reelegirme al municipio de Zapopan y bueno, es algo que estamos valorando”.

Señala que no meterá las manos en la campaña en Zapopan, porque habrá piso parejo para todos. Sobre los regidores y funcionarios que aspiran a cargos de elección popular, deberán pedir licencia y olvidarse de sus sueldos. (Por Gricelda Torres Zambrano)