Yo no vengo a pelear con el presidente, asegura el virtual ganador de las elecciones a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, al considerar que debe terminar la polarización del país.

“Ya basta de esa polarización y de esos pleitos. Hoy lo que el país merece es unidad, es una visión de largo plazo, altura de miras, una corresponsabilidad, un trabajo conjunto. Yo no vengo a pelear con el Presidente, no vengo a pelear con nadie, al revés, lo que vengo a hacer es un proceso de concertacesión, en el que todos nos podamos unir”.

Celebra que además del triunfo en la Zona Metropolitana, Movimiento Ciudanano haya obtenido la mayoría en el Congreso Local.

Dice por ejemplo que Morena solo tendrá cuatro o cinco representantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)