Pachuca derrotó 3-0 al América en el juego de vuelta de semifinales celebrado en el estadio Hidalgo, con doblete de Romario Ibarra y anotación de Erick Sánchez y con un marcador global de 4-1 los Tuzos se convierten en el segundo finalista del Torneo de Clausura de la liga MX. El entrenador del Pachuca, Guillermo Almada, considera como un accidente el abultado del marcador.

“Las sensaciones son muy positivas de felicidad sobre todo por el rival que enfrentamos y por lo difícil y complicado que fue la llave y la serie, quizá el marcador refleja otra cosa pero son accidentes cuando se dan estos marcadores y la paridad fue muy grande y creo que hicimos un gran encuentro cerramos muy oficiosamente la llave”.

En la final Pachuca enfrentará al Atlas, el jueves la ida en el estadio Jalisco y la final será el domingo en el estadio Hidalgo de la bella airosa.

Por su parte el entrenador interino del América, Fernando Ortiz dejo en manos de su directiva su continuidad en el cargo.

“Hoy lo soy mañana no lo se no depende de mi en el momento que yo tuve que hacerme cargo me hice, he trabajado las 24 horas por lo cual lo haría también de nuevo para la institución, no se realmente que puede llegar a suceder el día de mañana pero hoy soy el entrenador del América”.

El “Tano” Ortiz sumó once juegos consecutivos sin derrota al frente de las Aguilas que del sótano las llevo a pelear semifinales. (Por Manuel Trujillo Soriano)