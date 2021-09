Con un aburrido juego se puso en marcha la acción de la fecha 10 de la Liga MX. Pachuca venció 1-0 a Necaxa en el Estadio Hidalgo.

El único gol fue obra de Avilés Hurtado al minuto 15.

Al final hubo abucheos, pese al triunfo de los Tuzos. Al respecto el técnico de Pachuca Paulo Pezzolano señaló que “la gente quiere triunfos y con un buen juego volverá al estadio, pero la gente no está contenta y Pezzolano no es simpático para ellos, pero el hincha de verdad quiere resultados y actitud”.

Los Rayos sumaron su cuarta derrota en fila, y el técnico Guillermo Vázquez lo lamenta: “La realidad fue que hay poco que decir, la diferencia fue solo el gol que nos anotan, desafortunadamente nos ha venido pasando y no tenemos la capacidad de reaccionar”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoLigaMX)