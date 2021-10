Con la polémica del VAR, Pachuca derrotó de visita al Puebla 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, al ponerse en marcha la acción de la fecha 12 de la Liga MX.

Los goles del triunfo fueron obra de Luis Chávez de penal marcado por el video arbitraje y Érick Sánchez. Por los poblanos había iniciado la cuenta en el marcador Diego de Buen también de penal. Pachuca terminó con 10 por expulsión de Matías Catalán (74′).

Al final quedó molesto el técnico de la franja, Nicolás Larcamón.

“Me cuesta mucho entender situaciones, hemos tenido fallos y no hemos alzado la voz, me remonto a la liguilla el torneo pasado, donde hubo situaciones que no pude entender. Me toca decir basta”.

En Chihuahua, los Bravos de Juárez regresaron al camino del triunfo al vencer 3-1 a los Rayados del Monterrey.

Diego Rolán, Jefferson Intriago y Maximiliano Olivera, anotaron para el triunfo de los Bravos. Por los Regios descontó Maxi Meza al 39.

Muy feliz se mostró el defensa uruguayo Olivera por el cuarto triunfo de su equipo.

“Creo que fuimos superiores en todas las líneas, es un triunfo merecido. Nosotros siempre confiamos en que se nos escaparon resultados por errores pero no nos dimos por muerto y es un triunfo merecido”. (Por Martín Navarro Vásquez)