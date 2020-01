Lucía es una persona con discapacidad, que todos los días tiene que enfrentar al mal trato de los choferes del transporte urbano.

Desde la poca paciencia para dejarla subir, hasta el rechazo de los transvales, el exceso de velocidad que la han hecho caer en varias ocasiones y la escasa infraestructura para personas de su condición.

“Mire, los que somos de discapacidad muchas veces tomamos el camión y se portan muy majaderos con nosotros los de los camiones, eh a mí en ocasiones me han dicho pues yo no tengo la culpa de que sea discapacidad y no me han querido valer los transvale y el motivo por el que ellos dicen que no lo quieren valer es porque muchas veces los de los camiones dicen que les pagan con los mismos Bienevales ¿O sea siguen los mismos vicios de siempre? Si los mismos vicios, se esperan a que haya cambio de gobierno para siempre subirle al transporte y la verdad es que las condiciones son las mismas”.

En muchos camiones del transporte urbano ya no funcionan las rampas para discapacitados. (Por José Luis Jiménez Castro)