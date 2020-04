Entre los grupos vulnerables afectados por la crisis económica debido al Coronavirus se encuentra uno de 108 invidentes radicados en el Área Metropolitana de Guadalajara, explica Eduardo Vázquez Jiménez, presidente de la Asociación de Invidentes Unidos de Jalisco.

“Pues nosotros tenemos un trabajo informal, nosotros nos ayudamos lo que es vendiendo dulces en la calle, estando en los cruceros. Aparte nosotros tenemos lo que es una ayuda con una rifa que nosotros hacemos. Con todo eso de la contingencia pues quedó nula porque por lógica si no hay gente en calle, pues no hay ventas.”

Añade que antes de la suspensión de actividades no hubo un acercamiento de las autoridades para orientarlos sobre cómo sobrevivir al aislamiento y hoy tienen problemas para registrarse en la entrega apoyos económicos y tampoco pueden salir a trabajar, al igual que otras personas que padecen alguna discapacidad. (Por Víctor Montes Rentería / Foto: Archivo)