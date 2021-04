La señora María Quezada tiene 55 años y desde hace más de año y medio no ha podido conseguir en las farmacias de IPEJAL los medicamentos para curar su artritis reumatoide.

Con su receta en la mano y protegida por unas mangas especiales en los brazos debido a su enfermedad, la señora María relata.

“Para una enfermedad crónica que tengo que se llama artritis reumatoide -¿Y desde hace un año ocho meses no se la dan?- Así es -¿Qué le dicen?- Que no hay, que no hay. Una vez me dijo la de la farmacia que no había que porque se los estaba poniendo al del Covid”.

El medicamento se llama Tocilizumab de 162 miligramos.

La señora María, quien esa mañana forma parte de la manifestación aquí en IPEJAL se tendría que aplicar vía intravenosa tres ampolletas al mes y lleva año ocho meses sin recibirla. (Por José Luis Jiménez Castro)