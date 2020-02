Para los vecinos de la colonia La Tuzanía en Zapopan, la de este martes fue una mañana distinta, todos los vehículos taponeados por las obras de Periférico y Santa Esther terminaron saliendo por sus calles como rutas alternas espontáneas.

“Si no los camiones el 380 se mete por La Tuzanía que no es su ruta, todos no hayan por dónde salir, hay un colonón, pero grande ahí por Santa Esther hasta Servidor Público, están casi parados los carros”.

Hace unos minutos la Secretaría de Infraestructura liberó ya la circulación el cruce de Periférico y Acueducto en Zapopan, que por varias horas esta mañana taponeó la circulación en amplia zona del Periférico. (Por José Luis Jiménez Castro)