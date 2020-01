Alejandro, el hombre que perdiera su ojo izquierdo luego de recibir una pedrada, que sin motivo alguno aparente, le propinara un indigente en el Jardín de San José cuando esperaba a su hijo a que saliera de la escuela, trata de explicar por qué lo agredieron, ya que no fue sólo uno, sino cuatro sujetos.

“Pues la verdad yo fuí por mi hijo y estaba afuera de la escuela de mi hijo en la banca del parque, ahí enfrente de su escuela y esas personas, de repente cuatro o cinco personas se me dejaron venir con palos y piedras y pues no pensé que fuera conmigo la agresión y nomás de repente pues me golpeó y pues yo reaccioné, lo trate, lo corretié y lo alcancé como a una cuadra”.

Alejandro no sólo perdió su ojo izquierdo, sino que sufrió severas lesiones en el cráneo, que ahora lo mantienen en absoluto reposo y con dolores en su cabeza. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)