En el homenaje luctuoso que organizó el ayuntamiento de El Salto para los cuatro policías asesinados el pasado miércoles no hubo palabras de consuelo que alcanzaran para mitigar el dolor el señor Rogelio González, padre del elemento Rogelio Emanuel González Bucio.

Sin embargo este hombre ya de avanzada edad asegura que nunca se sintió más orgulloso de su hijo, quien siempre defendió su deseo de ser policía.

“Él tenía la inquietud casi desde que salió de la universidad. Él estudió ingeniero tecnólogo en sistemas y desde que salió de ahí él quería, pues ya tenía la inquietud de ser policía. En algún momento yo me opuse, yo no quería, pero yo no le quise cortar sus alas, lo que él quisiera”.

Rogelio Emanuel González Bucio tenía 28 años de edad y pertenecía a la policía municipal de El Salto desde abril de 2020.

Entre los servicios relevantes que cumplió como policía municipal estuvieron la recuperación de vehículos robados, la detención de personas por delitos contra la salud y de agresores de violencia familiar. (Por José Luis Escamilla)