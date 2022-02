Rosalia y Yasir nunca perdieron la fe y están a minutos de poderse reunir nuevamente con su hijo Salvador, que les fue robado hace 16 años de una clínica del Seguro Social cuando Chavita tenía apenas unas horas de nacido.

Rosalía no puede articular palabra sin romper en llanto.

Solamente le agradece a quien de forma anónima reportó que sabía la ubicación de su hijo Chavita.

“Una llamada anónima a mi esposo que le dijeron de un lugar donde le iban a dejar una carpeta con los datos, dirección y fotos de él, del niño y efectivamente. No sé, yo no fui al operativo. Mi esposo le dijeron fue, pero no estuvo cerca, no le autorizaron estar”.

Rosalía y Salvador están en estos momentos en las instalaciones de Ciudad Niñez donde recibirán los dictámenes periciales que confirman que el adolescente encontrado es genéticamente 99.99 compatible con sus papás.

Más información en una hora. (Por José Luis Escamilla)