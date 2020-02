Durante los dos primeros meses del año y aprovechando los descuentos que se ofrecen, Guadalajara logra recaudar el predial del 60 por ciento de las cuentas registradas.

No obstante el resto del año ya nomás cumplen con sus obligaciones el 22 por ciento de los contribuyentes, el 18 por ciento restante simplemente no atienden sus deberes y acaban como morosos.

La tesorera, Sandra Tovar, señaló que en este 2020 suman 214 mil cuentas pagadas, por un importe de 578 millones de pesos, esto implica el cumplimiento de cuatro de cada 10 cuentas empadronadas.

“Vamos en número de cuentas vamos prácticamente igual y sí en recaudación llevamos prácticamente el 12 por ciento arriba, entonces vamos bien ¿qué quiere decir?, no que hayamos incrementado el predial en esa medida, sino que probablemente han pagado cuentas de mayor importe”.

En febrero concluye el descuento de 10 por ciento por pronto pago en concepto del predial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)